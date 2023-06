Se eleva a 48 la cifra de decesos por dengue en la región Lambayeque. El 75 % corresponde a personas de la tercera edad, el 15% adultos, mientras que el 7% a niños y el 3% a adolescentes.

Según informó el jefe de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Víctor Torres Anaya, la mayoría de muertes se registraron en pacientes con comorbilidad, que no lograron resistir el tratamiento; por lo que exhortó a la población a seguir las medidas preventivas dictadas por el Ministerio de Salud (Minsa) como el uso de repelente, mosquiteros y desinfección de recipientes con agua almacenada.

“El mayor número de casos son por dengue de tipo uno, sin embargo, también circula el dengue tipo dos en menor proporción. Ambos tienen síntomas parecidos, pero los pacientes con dengue de tipo dos sufren sintomatología más severa”, dijo.

Agregó que para determinar el tipo de dengue, los pacientes son sometidos a un examen del Instituto Nacional de Salud (INS) y reciben el tratamiento especializado para prevenir que su estado de salud se complique.

“Ellos nos remiten los resultados para que los enfermos sean aislados y tratados con prontitud. El fin de todo el procedimiento es evitar exponer al paciente y que la enfermedad se propague como ya viene sucediendo”, contó.

Señaló que en los últimos días la Geresa reportó cerca de 150 casos de dengue. Asimismo, instó a no bajar la guardia, pues las cifras de muerte por la enfermedad seguirían en aumento.

“Si no se acatan las medidas del Minsa, el riesgo de trasmisión de la enfermedad es aún mayor y los síntomas de alarma también. Hay más de 500 mil personas que aún no contraen la enfermedad y de no cuidarse esto causaría un rebrote”, alertó.

Estudiantes. Tal como Correo informó en anteriores ediciones, cuatro escolares fallecieron a causa del dengue en los distritos de Mórrope, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe y Pítipo.

Siendo la población de menores afectada, en su momento el gobernador regional, Jorge Pérez, planteó la suspensión de clases, pero dicha decisión dependería del Minsa y el Ministerio de Educación (Minedu).

“Manifesté la alternativa en una reunión que tuvimos los gobernadores regionales. Por parte de los ministerios no me dijeron que no, pero tampoco encontré una aceptación de manera concreta”, enfatizó.

Sostuvo que el Gobierno Regional (Gore), en coordinación con las municipalidades, están en la obligación de coordinar acciones de fumigación en escuelas para evitar que más estudiantes sean víctimas de la enfermedad.

“Los sábados y domingos se está determinando fumigar los lugares donde haya mayor concurrencia de niños. También estamos tomando en cuenta los incidentes pasados para que no vuelvan a ocurrir y nos ayuda a entender cómo es la ruta de fumigación”, finalizó.

