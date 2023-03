Dos nuevos crímenes bajo la modalidad de sicariato se registraron en la región Lambayeque. Esta vez una de las víctima fue una presunta integrante de la banda criminal “Las Panzonas” en la ciudad de Chiclayo.

Según el acta policial, se trata de Flor Edyth Fiestas Muñoz, de 31 años de edad, quien a las 8 y 30 de la noche del último domingo, recibió un impacto de bala directo en la cabeza, por parte de un sicario.

Según las primeras investigaciones, la fémina estuvo en el local “Yoyita” ubicado en la avenida México cuadra 11 con la intersección de la calle Francisco Pizarro en el pueblo joven María Parado de Bellido en el distrito de José Leonardo Ortiz.

En el lugar se organizó un evento bailable con la orquesta “Los Perikos de La Cumbia”, supuestamente fue prosalud. De pronto, el dueño de la mencionada orquesta, Cristian Javier Mestanza Rodríguez (27), le pide a la víctima que salgan hacia la calle para tratar el tema del pago, ya que se había retrasado algunos minutos para dar su concierto.

Mientras conversaban, Mestanza Rodríguez recibió una llamada a un teléfono celular, por lo tanto se volteó para contestar, dando la espalda a Fiestas Muñoz. Es en ese instante que apareció una motocicleta de donde bajó un hombre con gorra y portando un arma de fuego, este directo le disparó en la cabeza a la miembro de “Las Panzonas”, luego emprendió veloz fuga junto a su cómplice, con rumbo desconocido.

“Yo había pactado con ella para presentarme en el evento prosalud, pero me demoré en llegar porque tuve dos eventos y es así que salimos al exterior para que me pague, debido a que yo cobro antes de empezar a cantar, esto por temor a que los que me contratan se vayan a marear y después vaya haber problemas. Yo me volteo para contestar dándole la espalda a un metro y en ese momento escucho una rata blanca entre mis pies y salto. Al voltear e sicario con gorrita se iba y veo a la señorita Flor tirada. Me asusto y me corro. Ahora me están amenazando de muerte”, sostuvo Javier Mestanza.

Familiares y amigos al creer que la mujer aún estaba con vida, la condujeron al hospital Las Mercedes, donde el médico de turno señaló que ya no tenía signos vitales. Hasta el nosocomio llegaron los agentes de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y un representante del Ministerio Público, quienes procedieron al levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue, para la necropsia correspondiente.

Se tuvo conocimiento que Flor Fiestas Muñoz, presentaba 26 denuncias y detenciones por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo y hurto agravado, violencia y resistencia a la autoridad, control de identidad y lesiones con la red delictiva “Las Panzonas”. Los detectives no descartan que el asesinato se deba por celos o por no pagar algún cupo, ya que la finada también realizaba eventos sociales.

OTRO CRIMEN EL DISTRITO DE PIMENTEL

Otro crimen por sicariato se registró ayer en horas de la tarde, siendo la víctima Brayan Eddinson Ale Gamarra (26). Este hecho sucedió al momento que el occiso se encontraba en el exterior del inmueble ubicado en la calle Alfonso Ugarte manzana E, lote 08 del distrito de Pimentel.

Estaba sobre un colchón acompañado de su pareja sentimental Leslie Melisa Castro Díaz (18). De pronto aparece una motocicleta con dos individuos, con los rostros cubiertos con pasamontañas y lentes negros.

Uno de ellos desciende del vehículo motorizado y se va directo a Ale Gamarra a quien conocían como “Negro” y le asesta algunos balazos en la cabeza causándole su deceso al instante. Ante de huir los sicarios, le dijeron lo siguiente “Esto es para que respetes, Mama Huevo”.

Los seres queridos del difunto al verlo tirado y desangrándose protagonizaron dolorosas escenas. Minutos después se hizo presente la Policía y peritos de Criminalística, quienes procedieron con las respectivas diligencias e incluso el recojo de casquillos de bala. Se tuvo conocimiento que el muerto era barrista del equipo de fútbol Alianza Lima.

