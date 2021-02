La campaña de vacunación ha finalizado en Lambayeque con distintos reclamos por parte del personal de salud que trabaja en las áreas críticas de atención a pacientes de Covid19.

La falta de actualización del sistema Inforhus, que implementa el Ministerio de Salud (Minsa), ha impedido que algunos trabajadores sean incluidos en el padrón nominal.





Detalles

La Gerencia Regional de Salud informó ayer que culminó su jornada de vacunación con la aplicación de 4,057 dosis de las 4,062 que llegaron del primer lote de vacunas de Sinopharm.

El coordinador regional de Inmunizaciones de esta entidad, José Antonio Enriquez Salazar, aseguró que las 4 dosis restantes no se utilizaron “por inconvenientes en el envase y transporte”, y en un caso particular del centro de salud Toribia Castro de Lambayeque, porque el trabajador de salud desistió de vacunarse.

Sin embargo, Correo pudo conocer que existieron inconvenientes y reclamos en el personal que trabaja en primera línea pero no fue incluido en el padrón nominal.

Estos inconvenientes, según indicaron fuentes consultadas, se originaron porque los datos de los trabajadores no están actualizados en el sistema de Inforhus.

Precisamente, a través de este portal web que habilitó el Minsa, los trabajadores pueden verificar mediante su DNI si sus datos están completos.

Sin embargo, algunos han advertido que no aparece la información actualizada del establecimiento donde laboran o el régimen laboral al que corresponden.

Estos problemas se han reportado, por ejemplo, en los trabajadores asistenciales del Hospital Docente Las Mercedes que fueron contratados mediante CAS, Servicios No Personales (SNP), o con destaque. “Ayer (lunes 15), un grupo de compañeros fueron a vacunarse, no estando en lista, porque el jefe inmediato lo ha solicitado. Pero todavía hay algunos que están en primera línea pero no han recibido la vacuna”, mencionó una trabajadora del hospital que evitó identificarse por temor a represalias.

Para esta semana se tenía previsto que llegara a la región el segundo lote con 8,026 vacunas. Sin embargo, se notificó a los jefes de los centros de salud -establecimientos que serán incluidos en esta segunda campaña- que la entrega se retrasará por el escándalo de las vacunas aplicadas a 487 personas, entre ellos, ministros.