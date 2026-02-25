En imágenes difundidas se observa a trabajadores de salud, enfermeras y técnicas utilizando baldes y escobas para retirar el agua y evitar afectaciones mayores en las áreas asistenciales.

Acciones para mantener operatividad

Las precipitaciones generaron filtraciones y acumulación de agua en algunos espacios del hospital, lo que obligó al personal a intervenir de inmediato.

Las labores de limpieza permitieron mantener operativas las áreas médicas y continuar con la atención a los pacientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre suspensión de servicios ni traslado de pacientes a otros centros de salud.

Lluvias continúan en la región

La ciudad de Chiclayo viene registrando precipitaciones en el marco de las condiciones climáticas que afectan a la costa norte del país.

Autoridades recomiendan reforzar medidas preventivas en establecimientos públicos ante posibles nuevas lluvias.