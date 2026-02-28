La lluvia intensa que afectó el miércoles 25 de febrero por más de seis horas a Chiclayo -que habría superado los 10 milímetros- generó serias afectaciones en distintos sectores de la ciudad y dejó más de mil familias afectadas y 38 viviendas colapsadasAl respecto, el jefe de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jesús Yesquén Bances, dialogó con la Agencia Andina y presentó el balance preliminar y las acciones para enfrentar la emergencia. Detalló que se han identificado 96 puntos críticos en todo el cercado de Chiclayo.El reporte inicial también da cuenta de más de 1000 familias afectadas. Asimismo, hay entre 36 y 38 viviendas colapsadas, en su mayoría de material rústico, 26 inmuebles en peligro de colapso en el mercado de Chiclayo y 136 casonas inventariadas en el cercado con riesgo estructural. Cabe señalar que unas 42 motobombas fueron movilizadas para la evacuación de aguas.

Tumbes

Por otro lado, en Tumbes, una lluvia de fuerte intensidad que cayó la noche del jueves y se prolongó hasta las primeras horas de ayer, acompañada de truenos y relámpagos, dejó a su paso calles inundadas, viviendas afectadas y varios sectores sin suministro eléctrico. La caída de rayos provocó interrupciones del servicio de energía eléctrica en diversos sectores. Varios vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua, ante la falta de sistemas de drenaje. En el mercado central de Tumbes, se formaron pequeños riachuelos que dificultaron el tránsito.