La organización criminal “Los Automáticos del Norte” no solo habría tenido el apoyo de dos suboficiales de la Policía Nacional para lograr sus cometidos, al parecer otros malos agentes también se relacionaron con miembros de esta mafia.

Uno de los ocho investigados que fueron detenidos el pasado 28 de julio, declaró ante la Fiscalía la modalidad que empleaban para realizar los cambiazos de tarjetas bancarias y quiénes les permitían cometer sus fechorías.

DÁVILA. Al ser interrogado, el imputado Luicin Miguel Murga Rodas (33), hermano del supuesto cabecilla, Carlos Alfonso Murga Rosas (preso en el penal de Juanjui), narró que en el mes de diciembre de 2022, un policía les pidió dinero a cambio de liberar a uno de sus compañeros.

Precisó que por aquellos días su hermano no podía salir a “trabajar” porque estaba requisitoriado, así que le pidió acompañar a “Cachanga” y “Comezón” al banco Interbank, ubicado en la urbanización Santa Victoria.

“En el área de cajeros esperé que se acerque cualquier persona para cambiarle su tarjeta, pero veo un carro polarizado, el cual baja la luna y me percato que empiezan a tomar fotos. Es ahí donde me doy cuenta que eran policías, por lo que salí y abordé rápidamente el vehículo conducido por Comezón. Ellos nos siguieron, pero pudimos perderlos”, narró.

Sin embargo, minutos después, su hermano “Chavo” lo llamó para avisarle que “el policía conocido como Payasito Dávila había caneado a “Cachanga”, en el óvalo Santa Elena.

“Yo le dije que cuánto se iba a necesitar para arreglar, él me dijo que eran 7 ferros (700 soles) por lo que le pedí que me diera tiempo para ir a retirar dinero del Banco de la Nación (…) Pasada una hora, en un billar ubicado en la calle Salas y México, Cachanga nos dijo que le había dado 600 soles a Payasito Dávil para que no lo lleve a la Divincri”, señaló.

GONZALES. Respondiendo a otra pregunta respecto a conversaciones telefónicas sospechosas, el investigado narró otro incidente que resolvieron sobornando a tres policías.

“Yo me dirigía a tarjetear en compañía de los sujetos conocidos como Comezón y Duende en inmediaciones de la plaza cívica. Estábamos estacionados en la esquina de la avenida Balta y Dorado a bordo del vehículo de Comezón. De pronto veo que llegan dos carros, uno polarizado, de los cuales descendieron tres policías vestidos de civil que nos intervinieron”, narró.

Precisó que los subieron a dichos automóviles y los trasladaron a la comisaría de José Leonardo Ortiz, en la calle Argentina, cerca del mercado Moshoqueque.

“Nosotros solo les dijimos: ya perdimos, no nos hagan daño. Y ellos nos dijeron: no, no compare. A los tres nos condujeron a una oficina en el segundo puso de la comisaría, en la cual ellos trabajaban, me di cuenta porque uno de ellos tenía la llave y abrió la puerta. Nos hicieron ingresar y nos mantuvieron sentados, luego se me acercó el policía de apellido Gonzales y me dijo: ya pe y cómo va ser”, contó.

Dicho policía le planteó “seis mangos” (S/ 6,000) lo cual le pareció mucho arreglando finalmente en S/ 5,000. Es así que le devolvieron su celular, llamó a su conviviente y le pidió sacar S/ 4,000 que tenía guardado en su cuarto y pida S/ 1,000 a “Chavo”.

“Mi conviviente juntó el dinero y fue hasta el parque de las piletas, donde le entregó a Comezón, a quien el policía Gonzales lo había dejado salir para ir a traer la plata. Luego, se lo entregó al Policía y nos dejó salir de la comisaría”, indicó.

RAMOS Y MEDINA. Durante el interrogatorio, también le preguntaron si algún efectivo policial brindaba información a uno de los investigados, con la finalidad de facilitar el cambiazo de tarjetas bancarias.

“York Daril Gómez Rivera, conocido como Turco, tiene los contactos de los policías que trabajan en las Águilas Negras, que son encargados de cuidar los bancos, a quienes les entregaba sumas de dinero a cambio de que estos les dejaran la cancha libre para poder tarjetear, es decir se alejaban del banco por unos minutos para que podamos ingresar a los cajeros”, confesó.

Incluso, recordó los apellidos de dos suboficiales que supuestamente recibieron prebendas económicas.

“Turco me comentó que tenía un amiguito de apellido Ramos que trabajaba en las Águilas Negras, y que nos iba a dejar chambear; también me dijo que había un águila de apellido Medina que nos iba a dejar la cancha libre”, aseguró.

Incluso, recordó que en una ocasión “Turco” lo llamó para avisarle que estaba yendo a su casa con los “tíos”, refiriéndose a ambos policías.

“Yo bajé y le entregué a Turco la suma de S/ 400 para que este le entregue a los dos policías que habían ido con él, ese dinero les di para que nos dejen tarjetear tranquilos”, manifestó.

