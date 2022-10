Los moradores de la urbanización La Purísima lamentaron los calificativos negativos que les endilgó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por su indisposición para la colocación de contenedores de basura en la zona.

El conflicto se generó cuando trabajadores municipales llegaron hasta la Urb. La Purísima con el fin de colocar contenedores de basura en la avenida Cieza de León; a lo que moradores de la zona se negaron porque los obreros no poseían identificación que avale su labor para la comuna.

La situación propició que los vecinos duden sobre la veracidad de sus funciones; motivo por el cual procedieron a retirar el material que se había colocado, como un acto de defensa y protección de la urbanización.

LEE AQUÍ: Construyen jardineras desalineadas en pleno centro de Chiclayo

Ante el rechazo y retiro de los contenedores, por parte de los moradores, la MPCh, a través de su página de Facebook, publicó “actos de vandalismos por parte del presidente de la Asociación de Pobladores de la Urb. La Purísima y directivos, quienes destruyeron la losa en donde se instalaría uno de los 600 contenedores de basura que se colocarían en los alrededores del distrito de Chiclayo”.

Debido a esto, los vecinos de la zona denunciaron falsas declaraciones y agravios por parte de la MPCh, a la vez, exigen se ofrezcan disculpas públicas, debido a que no se realizó la constatación correspondiente para la publicación de ese mensaje con calificativos impropios.

Asimismo, Eloy Bernal Uchofen, vecino de la urbanización, afirmó que los moradores no estaban de acuerdo con la colocación de contenedores en la zona, debido a que ya existe una modalidad para el recojo de basura a diario mediante los camiones municipales.

LEE AQUÍ: Consorcio Asfaltos Urbanos no acaba la obra pero ya pide más plazo

Agregó que, ante las constantes invasiones y construcciones informales de personas no identificadas, es que los vecinos dieron cuenta de la presencia de los tres obreros haciendo trabajos.

Del mismo modo, precisó que la municipalidad no debió publicar ningún mensaje con calificativos hacia sus vecinos.

“La comuna publicó no al vandalismo y que nosotros no sentimos amor por nuestra ciudad, pero es todo lo contrario. Queremos que Chiclayo crezca y nos estamos proyectando a eso; sin embargo la municipalidad tiene que rectificarse antes porque no somos vándalos como nos tildó” señaló.

Por otro lado, el regidor Orlando Puell, mencionó que la comuna tiene un tema pendiente con respecto a los contenedores de basura, los mismos que se encuentran almacenados en la Piscina Municipal de Chiclayo.

Añadió que una de las deficiencias para su instalación radica en que el material es frágil y porque no existe un método para fijar los depósitos en los diferentes puntos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Minsa insta al gobierno regional construir hospital en Monsefú