La ama de casa natural del distrito de José Leonardo Ortiz, quien se encontraba desaparecida desde hace más de una semana, se encuentra viva y al parecer, gozando de buena salud.

Se trata de Carla Chamaya Clavo, de 39 años de edad, quien estaba no habida desde el 10 de marzo del presente año y sus familiares temían lo peor, pues algunos extranjeros la habían amenazado por préstamos de dinero que no pagaba.

Fuentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) dieron a conocer que, a través de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, pudieron determinar que la mujer viajó a la ciudad de Lima, donde actualmente está escondida, esto debido a que se niega a dar su ubicación exacta, quizá por no tener dinero para cancelar sus deudas.

Los detectives indicaron que mediante las averiguaciones confirmaron que Chamaya Clavo mantiene una deuda que sobrepasaría los S/20,000, pues todo indica que realizó préstamos a varios ciudadanos colombianos y venezolanos de la mafia de los “Gota a Gota”. Asimismo, también estaría endeudada con algunas financieras.

De igual forma, sus familiares, quienes recientemente realizaron una protesta exigiendo la búsqueda de la fémina, ya tienen conocimiento de todo.

Por otro lado, los agentes del orden informaron que, hasta el momento, son dos mujeres las que desaparecieron de manera extraña por tener deudas con los extranjeros. La segunda también viajó a otra ciudad.

Desde enero del 2026 hasta la fecha, se han registrado 50 denuncias de personas desaparecidas, entre ellas fueron adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. Unas 33 fueron ubicadas, el resto está en proceso, debido a que los familiares luego de hallar a sus seres queridos, no se acercaron a la Divincri.