La Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) registra una carga procesal de 5132 expedientes judiciales, de los cuales 1425 corresponden a demandas laborales de trabajadores que ingresaron a la comuna junto a alcaldes que ahora están presos o investigados.

En los últimos 16 años, con cada cambio de gestión municipal luego de comicios electorales, estos trabajadores han sido despedidos, pero, tiempo después lograron ser reincorporados mediante sentencias dictadas por Juzgados Laborales.

Esta situación le ha generado a la MPCh una descomunal deuda de S/ 71′301,795, de la cual solo han cancelado S/ 13′853,943, según consta en la relación de demandantes con requerimiento judicial de pago, presentada al Concejo Municipal por la Procuraduría Municipal.

En dicho listado, también hay quienes reclaman beneficios laborales, incluso, cientos de jubilados de la MPCh que optaron por reclamar el pago de sus pensiones en la vía judicial, ante el incumplimiento de gestiones anteriores.

Critican a procurador

Frente a esta situación, el procurador de la MPCH, Juan Huancas Muñoz, fue blanco de críticas por la precaria defensa que ejercería a favor de la comuna.

La gerente municipal, Merly Berríos Sánchez, informó que en los últimos meses se han reincorporado a la comuna 12 trabajadores mediante fallos judiciales de primera instancia que no fueron apelados por la Procuraduría.

“En el plano laboral, el Poder Judicial pretende resolver siempre a favor del trabajador, pero si hacemos una adecuada defensa e indicamos algunos temas (...) porque hemos observado que quienes han cometido dolo en gestiones anteriores y existiendo pruebas, están siendo nuevamente incorporados, se lo dije al procurador, me resulta una falta muy grave que no se apele en primera instancia”, manifestó.

Incluso, la gerente municipal cuestionó al procurador por haber aceptado que la Procuraduría General del Estado (PGE) le haya encargado la defensa provisional de la comuna de La Victoria, e incluso del Gobierno Regional de Lambayeque, en los meses de julio y agosto.

“Se lo dije, en qué momento nos defiende. ¿No pudo responder no puedo? que pone en riesgo a la Municipalidad de Chiclayo que es la que me solventa económicamente, de quien dependo administrativamente, caso contrario estamos indefensos”, refirió.

El procurador responde

En respuesta, el procurador Juan Huancas indicó que la referida carga procesal está repartida entre 7 abogados de la Procuraduría Municipal, a quienes les pedirá un descargo para elevarlo al Órgano de control Funcional de la PGE.

“Ha habido evidentemente algunos problemas o desidia en su trabajo. Tenemos un encargado de presentar los documentos virtualmente por SINOE, pero no lo ha hecho o lo hizo en otro expediente. Otro caso por un tema de rotación que ha impedido que respondan o lo hagan en plazo vencido”, explicó.

En sesión de Concejo, le pidieron al procurador informar en cuántos procesos judiciales la MPCh ha sido declarada en rebeldía, los motivos por los que no ejerció la defensa, los impedimentos por los que no contestaron las demandas y en cuántos casos ha sido sentenciada en primera instancia la comuna y por qué no apeló, desde que él asumió el cargo.

