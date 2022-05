La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) aceptó pagar 300 mil soles a la empresa Motos Racing Team SAC para la adquisición de 20 motocargueras destinadas al programa de recolección de residuos sólidos.

Sin embargo, el precio de estos vehículos bordea los S/281 mil, entre las distribuidoras locales. Funcionario municipal niega un sobreprecio en esta compra; argumentando que ejecutaron la licitación acorde con la Ley de Contrataciones del Estado.

LICITACIÓN DESIERTA EN PRIMERA CONVOCATORIA

En una primera convocatoria, la municipalidad declaró desierto el proceso a pesar que las empresas que se presentaron -Motos Racing Team SAC y GP Motos SAC- cumplieron con toda la documentación requerida y acreditaron los requisitos de calificación.

El argumento que adujo la entidad fue “el precio ofertado” por cada uno de los postores, ya que era superior al valor estimado en el estudio de mercado (S/224,066).

En aquel entonces, Motos Racing Team ofertó S/340,000 y al haber obtenido el mayor puntaje de calificación, el comité de selección solicitó la ampliación del presupuesto, pero la municipalidad denegó esta posibilidad por no tener “marco presupuestal”.

“Por la coyuntura que se está viviendo día a día, a causa de la emergencia sanitaria y de la crisis política y económica que atraviesa el país (incertidumbre para contratar con el estado), se sugiere que se solicite al área usuaria (la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos) reformular su requerimiento”, concluyó el comité en su informe N° 006-2022-MPCH-CS, emitido el 10 de febrero.

En la nueva convocatoria, la municipalidad modificó el valor referencial de la compra a S/297 mil 940. Esta vez volvieron a participar Motos Racing Team y GP Motos, junto al postor Leonardo Ortiz Fuentes.

Sin embargo, solo el primero obtuvo la buena pro por S/300 mil, ya que previamente la comuna aceptó ampliar su presupuesto con S/2,060 adicionales.

EMPRESAS EN CHICLAYO OFRECEN VEHÍCULOS A MENOR PRECIO

Considerando las mismas características técnicas que ofreció la empresa ganadora (Motos Racing Team) a la MPCh, Correo consultó con dos distribuidoras de la marca Zongshen ubicadas en Chiclayo. Ambas ofrecieron, previo pago directo, S/281 mil 700 y S/281 mil 400 por las 20 motocargueras, marca ZS300-CM. Estos precios incluían la tarjeta de propiedad, placa, garantía de 1 año y mantenimiento periódico de los vehículos.

Si existe una diferencia de más de S/18,000 entre las distribuidoras locales y Motos Racing Team, una empresa que funciona en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), ¿por qué la municipalidad prefirió pagar un mayor costo?

El subgerente de Logística, Carlos Montalvo Calderón, aseguró que la convocatoria se lanzó a nivel nacional; y no mediante contratación directa. Por ello, señaló que todas las empresas del rubro “pudieron participar” en la licitación.

“Yo no voy a ir a la tienda que está frente a la Mutual para que me venda 20 motocargueras. (...) Si usted va a una tienda de este rubro, obviamente lo va a encontrar más barato, porque lo va a comprar al contado. Esas empresas no participan con el Estado, no tienen un registro nacional de proveedor, no les interesa participar con el Estado, sino lo hicieran. (...) En una contratación pública, las empresas se comprometen a un conjunto de obligaciones presentar su carta fianza”, agregó.

El funcionario también dijo que el valor referencial de S/297,940 -considerado en el estudio de mercado- fue una estimación en base a ofertas a nivel nacional.

“En el esquema de la contratación con el Estado, se hace un estudio de mercado, todas las empresas pueden participar y en base a las ofertas colgadas en el Sistema Electrónico de OSCE, el comité de selección hace la evaluación”.

Montalvo mencionó que Motos Racing Team fue elegida, a pesar que su oferta superaba el estudio de mercado, por cumplir con todos los requisitos. En el caso del proveedor Leonardo Ortiz, fue descalificado porque “no estaba registrado como Mype (Micro y Pequeña Empresa)” ante el Ministerio de Trabajo.