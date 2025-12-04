Un terrible caso se registró en la Capital de la Amistad, debido a que un escolar aparentemente fue secuestrado por una peligrosa banda de delincuentes.

Este lamentable suceso ocurrió ayer en horas de la noche, luego que el menor Y.I.R., quien el último martes cumplió 17 años de edad, y cursa el quinto grado de secundaria, salió de su centro educativo Manuel Pardo, en Chiclayo, luego tomó los servicios de un colectivo para que lo traslade hacia su domicilio, en la carretera al distrito de Picsi.

Según la información de sus amigos y familiares, una hora después, unos individuos empezaron a enviar fotografías del adolescente tendido en el suelo y con manchas de sangre hacia el WhatsApp grupal de su aula A. Esto proveniente del mismo teléfono celular del agraviado.

Además las imágenes estaban acompañadas de un texto donde indicaban ¿Cuánto pagarán por este animal? “Hola, cuánto más se demoren, más cortaré. Digan cuánto pagan” y una carita sonriendo.

Inmediatamente, avisaron a los padres del menor quienes en reiteradas oportunidades procedieron a llamar a su hijo, pero no obtuvieron respuesta.

Es así que ante la desesperación acudieron hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri), para poner la respectiva denuncia y se inicien las diligencias a fin de dar con el paradero de su hijo.

De igual manera, se formaron varios grupos de personas, para iniciar la búsqueda del alumno del colegio particular Manuel Pardo, puesto que al no saber nada de él durante el transcurso de las horas, ya no creían que se trate de una broma pesada.

Mientras tanto, los detectives trataban de dar con la ubicación del alumno, a través de la geolocalización.

Sin embargo, horas más tarde, el adolescente fue encontrado en unos matorrales, cerca del distrito de Picsi, con cortes en las manos. Al ser interrogado por los efectivos policiales, se abstuvo a declarar.

