El papa León XIV llegó este viernes 13 de noviembre a la capilla San Óscar A. Romero, en Chiclayo, durante su visita a la región. Según informó RPP, el pontífice acudió de manera privada al templo, cuya reconstrucción contó con su apoyo durante la etapa en la que desarrolló su labor pastoral en la ciudad.

Algunas ciudadanas comentaron para RPP: “es una emoción grande de haber visto al papa, una emoción grande”. Otra ciudadana añadió con emoción: “aunque sea de lejitos pero lo hemos visto, muy felices los chiclayanos por tener a nuestro papa peruano de corazón”.

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Tras esta visita, el santo padre tenía previsto dirigirse al Santuario de Nuestra Señora de la Paz para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales, como parte de las actividades programadas en su recorrido por Chiclayo.