El aspirante al Gobierno Regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, advierte una bien organizada campaña de desprestigio en su contra desde APP en la segunda vuelta electoral. Además, responde sobre las acusaciones en su contra por el caso Sarratea y su paso por EsSalud.

A raíz de sus visitas a la casa de Sarratea, le dicen ahora el candidato del Gobierno ¿qué responde? Fui de manera pública y todos me vieron. Mis reuniones con el presidente (Castillo) fueron para informarle sobre mecanismos para ensanchar la base tributaria y mejorar sistema de EsSalud. Fui designado como gerente de Operaciones de EsSalud en agosto del 2021, no luego de ir a Sarratea. Ahora en campaña electoral, ponen verdades a medias porque hay un partido que no tiene propuestas.

Se refiere a APP, desde ese partido ven que usted tiene un respaldo, digamos, oficial. Ellos han tenido más reuniones que mi partido, con el señor (César) Acuña y han tenido buenos acuerdos. En EsSalud yo fui gerente de Operaciones, pero estuvo de gerente Tania Rodas, que es de APP y fue congresista, y ahí no dicen nada. El médico Rodríguez Terrones, que postuló en las elecciones, tiene un cargo y su hermana también; el doctor Max Mejía, que es de ese partido, estuvo en EsSalud. APP sí tiene sus gestores en el Gobierno (de Castillo) y de eso no se habla, que ellos respondan por los gestores que han puesto actualmente.

Hace poco se conoció del contrato de un primo suyo en EsSalud ¿qué haría usted para evitar esta figura, de llegar al Gobierno Regional? No tengo relación alguna con ese tema, estuve en EsSalud como gerente de Operaciones, que no es un área usuaria o que ve contratos, y ocupé el cargo entre setiembre del 2021 y enero del 2022. El señor que es mi primo, fue contratado en abril de este año para que cobre una deuda del 2020, pero EsSalud le ha dicho que esa acción no se ha realizado y que no se le pagará. No hay manera que se diga que he favorecido, porque no fui jefe de Logística. Estoy preparando acciones legales porque han aprovechado esto para una difamación.

Le hice la consulta porque hace poco se detectó un contrato de Virgilio Acuña (hermano de la congresista Mary Acuña) con el Gobierno Regional. Le comentó que el señor (Virgilio) Acuña presentó una posibilidad de compra del terreno de la Universidad de Lambayeque ante EsSalud, pero en el 2020 se hizo el estudio de ese terreno y se rechazó porque el primer nivel no le pertenece a Acuña, pero han seguido buscando en el aparato público para dar un uso al terreno luego de no haber conseguido el licenciamiento.

¿Ve una guerra sucia desde su competidor? No creo que sea Álex (Rodríguez), porque no tiene ese espíritu negativo, pero sí creo que hay gente de su partido involucrada en estas mentiras. Primero deberían mirar los casos penales pendientes de su candidato.

¿En todo caso usted duda de APP? Es un partido político y merece mi respeto, pero lo que vemos hoy es que han sacado sus carteles con la publicidad de APP, no se ve el símbolo oficial y eso deja mucho qué desear. Ahora se presentan con la letra A, ¿tratan de desvincularse? Si pasan por alto su propio partido, quiere decir que no hay identidad y eso no pasa en Somos Perú.

¿Por qué no participará en el debate organizado por el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales? Envié una carta al ingeniero Burgos (decano del Colegio de Ingenieros), debido a su parcialización, porque en las redes sociales estuvo apoyando al candidato de APP, a través de Antonio Uriarte. También cuestioné la participación de la decana del Colegio de Periodistas, la señora Rosa Chambergo, pues su hermano postuló al cargo de consejero regional en esta última elección de octubre. Les envié una carta, no me han respondido, lo más idóneo es que hubieran dado un paso al costado. Hay pruebas de cómo se han parcializado, mi participación será en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, ya que sí confío en que esta entidad será imparcial para llegar con un mensaje democrático a los lambayecanos.

¿Cuál es su posición frente al gobierno de Pedro Castillo? El presidente debe tomar conciencia que ya debe terminar la inestabilidad política, no puede haber tantos cambios de ministros y de otros funcionarios, eso nos retrasa. Le digo al presidente que necesitamos un Ejecutivo que ayude a cerrar las brechas, que deje de lado las fricciones. Para citar un ejemplo, en Lambayeque tenemos proyectos en el sector salud, que están paralizados desde el 2017.

¿Volverá a trabajar con Ranjiro Nakano? Él fue mi asesor en el Congreso durante más de un año y esa etapa ya se terminó. No está considerado para nuestro equipo técnico. Estamos buscando profesionales con experiencia en gestión pública en ministerios o gobiernos regionales.

