El exalcalde provincial Arturo Castillo Chirinos dijo que no pagará la indemnización por la suma de S/ 300 000, que le impuso el Poder Judicial, tras un juicio iniciado por el municipio de Chiclayo.

Dicho monto debería ser abonado a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), pero Castillo no está de acuerdo y -muy suelto de huesos- dio a entender que la decisión no le afecta.

Después de 14 años de litigio, la Corte Suprema de Justicia decidió que Castillo sí es responsable de haber despedido de forma arbitraria, entre los años 2003 y 2004, a más de mil empleados de la comuna.

El exburgomaestre comentó que solo actuó para cautelar los recursos del municipio.

De 980 trabajadores en planilla, que había hasta el año 1995, cuando retornó como alcalde por tercera vez en el año 2003, la cifra de trabajadores se había elevado a 2,380 y con sueldos que superaban la capacidad de la entidad.

De acuerdo a Arturo Castillo, el ingreso de personal, sin criterio técnico, marcó el inicio de la quiebra económica, que hoy conocemos en la comuna.

En su defensa, aseguró que la fuerte carga laboral lo obligó a buscar un mecanismo que le permitiera una reducción efectiva, a fin de frenar la crisis que empezaba a gestarse.

“Qué voy a pagar, me moriré y no podré hacerlo. Además que no tengo dinero y, felizmente, tampoco tengo que me embarguen (...) esos trabajadores entraron de manera excesiva y abusiva durante las gestiones de Bartra y Noblecilla”, sentenció.

Remarcó que no siente temor de la acción de la justicia, pues no posee nada a su nombre para que le embarguen, y calificó el fallo como “criminal”.

El 19 de septiembre del 2003, mediante las resoluciones ediles 1173 y 1174, Castillo despidió a 325 servidores empleados y 631 obreros.