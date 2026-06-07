El presidente de la República, José María Balcázar, emitió su voto este domingo en la I.E. Pedro A. Labarthe, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, y exhortó a los candidatos presidenciales a respetar los resultados oficiales que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una vez concluido el proceso electoral.

El mandatario hizo un llamado a dejar atrás las confrontaciones políticas y promover un clima de unidad y gobernabilidad en el país.

“Estamos cansados de peleas entre peruanos. El Perú necesita obras, no enfrentamientos”, expresó, al pedir a los postulantes actuar con hidalguía y reconocer la voluntad popular.

Asimismo, sostuvo que los organismos del sistema electoral, entre ellos el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), deben garantizar transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso.

El jefe de Estado también destacó la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la jornada, así como la presencia de observadores internacionales.

Finalmente, señaló que el Ejecutivo está dispuesto a facilitar una transferencia de mando ordenada y pacífica, independientemente de los resultados, y subrayó el papel de la juventud en la renovación política del país.