Moradores del pueblo joven Milagro de Dios del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, exigen que las obras de veredas y pavimentación que se ejecutarán en la zona, se les brinde trabajo a los vecinos que están desempleados.

“La empresa ganadora es la constructora contratista general Susan quien hasta el momento no se ha presentado a conversar con la población. Ha llegado un supuesto chaleco a decir que ellos ya tienen la obra con un acta firmada. Ellos no pueden firmar con ningún sindicato. Es por eso que la población se ha levantado hoy día porque no se va a permitir que den trabajo a gente extraña. Tienen que dar la población”, sostuvo Carla Otero, coordinadora general del distrito leonardino.

Por otro lado, otra de las dirigentes aseguró que ya están siendo amenazadas por la ejecución de las obras que se dará después de 27 años de creación.

“No vamos a permitir que lleguen de otro sitio, nosotros necesitamos trabajar aquí y nos paguen de acuerdo a ley. A mi presidenta parece que ya hay amenazas y va haber en todos nosotros y espero que la región no nos dé la espalda”, dijo Dora Muñoz.

Protestan por puestos de trabajo