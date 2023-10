Decenas de agricultores se encuentran mortificados, debido a que la arena colocada en el margen del río Reque no sirve de nada, pues creen que el aumento del cauce por las lluvias del fenómeno de El Niño arrasará sus cultivos.

Se trata de todos aquellos que tienen sus sembríos en las margenes y donde actualmente existe maquinaria ejecutando trabajo de encauzamiento.

Una de las afectadas indicó que al desbordarse el agua del río, les ocasiona pérdidas entre S/20,000 hasta S/50,000.

“Me he quedado responsable de mi terreno porque mi esposo murió en la pandemia. Estamos preocupados con estos trabajos que están haciendo, porque nos estamos perjudicando con esa arena que colocan como base o ribera del río. Sabemos que eso no es protección, nosotros necesitamos una ribera de piedra. Esto no es trabajo, no es ayuda, es una plata mal gastada del Gobierno. El desastre me llevó dos hectáreas que tenía sembrado de camote, yuca, choclo, todo”; sostuvo Rosario Pardo de Núñez.

Asimismo indicó que solo se ha quedado con tres hectáreas, a sus 37 años que lleva sembrando y lo hace con riego tecnificado por temor al desborde.

Por su parte, el alcalde de Reque, Manuel Neciosup señaló que ya ha solicitado al Estado ejecutar obras definitivas y así evitar los desastres generados a los agricultores de su zona. Lo peor del caso es que solo se han considerado ocho puntos para ser reforzados en todo el río

“Ya hemos anunciado desde hace mucho tiempo ese trabajo que ahora se está viendo los resultados, la deficiencia por parte del área técnica del Ministerio de Agricultura. Se les ha llevado una pérdida irreparable de sus cultivos con los trabajos que se ejecutan de arena. Llovió creció el río y lo lavó”, explicó.

