Una pareja de esposos fue asaltada de manera violenta dentro de su casa por aproximadamente 15 delincuentes en avenida Alameda Sur, en distrito de Chorrillos.

Según informó América Noticias, el último sábado a las 11:30 p.m., las víctimas estaban a punto de dormir cuando fueron alertados por su perro de que habían ingresado personas desconocidas al inmueble.

“Vienen tres tipos y me chapan del moño, me ponen acá y me sacaron. Tengo un moretón”, cuenta la mujer en diálogo con dicho medio.

El esposo fue amenazado con una pistola para que entregue todos sus ahorros, pero logró escapar por la parte trasera de vivienda para solicitar ayuda.

La mujer dijo que 12 mil dólares, que estaban escondidos en un agujero y debajo de un foco, habían sido llevados por los delincuentes.

Los malhechores permanecieron cinco horas en la casa y se dieron tiempo hasta que cambiarse los zapatos. Dejaron abandonado algunos objetos que usaron para su robo.

Las víctimas temen a que los facinerosos regresen para atentar contra sus vidas y piden ayuda a las autoridades para que les garanticen seguridad.

Delincuentes entran a robar en casa en Chorrillos. Video: América Noticias