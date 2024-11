Aaron Alemán, abogado de la familia Sheyla Cóndor, señaló este lunes 18 de noviembre, que el suboficial PNP Darwin Marx Condori Antezana, el principal sospechoso del crimen contra la joven, habría sido avisado desde la Policía sobre una intervención de dicho caso.

El letrado dijo que desde el Ministerio del Interior le señalaron a la familia que el presunto feminicida sería capturado en menos de 24 horas, por ello, la familia de Sheyla Cóndor está en la sede de la Policía Nacional en la avenida España, para pedir justicia.

Respecto a las seis personas detenidas, el abogado manifestó que de acuerdo con la Fiscalía, estarían involucrados mediante la figura del encubrimiento personal.

“La Fiscalía, la versión de la misma, es que estas personas al ubicarse el día de los hechos en este caso investigados lógicamente tendrían que averiguarse cuáles fueron los motivos, razones o circunstancias respectivas y sobre esa base hoy han programado justamente diligencias a las 5 de la tarde para que se pueda acceder a las conversaciones que han podido llevar a cabo en Messenger, WhatsApp y comunicaciones respectivas por parte de las personas investigadas con la víctima de feminicidio”, sostuvo a RPP.

Madre de joven desmembrada acusa a PNP de ignorar denuncia de desaparición: “Pedí ayuda llorando”

Sonia Torres, madre de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, quien fue encontrada desmembrada en un departamento del distrito limeño de Comas, denunció que la comisaría de Santa Anita se negó a recibir la denuncia de desaparición de su hija.

La madre relató con angustia cómo intentó alertar a las autoridades sobre la desaparición de la joven de 26 años, pero no fue tomada en serio.

“Yo he pedido ayuda, pero no me han hecho caso. Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, expresó a RPP.

Aron Alemán, abogado de la familia, destacó que es fundamental investigar a los agentes de policía que omitieron recibir la denuncia de desaparición.

Según Alemán, la madre de Sheyla, desesperada, tuvo que realizar su propia investigación para encontrar el cuerpo de su hija. “Los afectivos policías omitieron hacer el trámite respectivo de la denuncia que ella formuló por una desaparición de su hija”, señaló el abogado en RPP.

Ante la gravedad del caso, los padres de Sheyla Cóndor acudirán este lunes a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, ubicada en el Cercado de Lima, para declarar ante las autoridades.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha solicitado la detención preliminar de Darwin Condori, un agente de la Policía Nacional que es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Sheyla.

La medida fue solicitada por el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, quien presentó la solicitud de detención ante el Poder Judicial. Condori se encuentra actualmente en condición de ‘no habido’.

