Un nuevo de presunta corrupción estremece en la municipalidad del distrito de La Victoria, pues el regidor Félix Martín Flores Moreno, fue acusado de recibir 10 mil soles de un vecino a cambio de favorecer a una empresa en la obtención de una licencia de construcción en la zona de Fortis.

El concejal elegido por el partido Somos Perú habría influido ante funcionarios municipales para agilizar la obtención de una licencia de construcción. Según un testigo, el acuerdo se habría realizado en marzo de 2024, pero la licencia nunca fue entregada.

Vecino de La Victoria: “Oe causita, escúchame, hoy día ha venido la vieja de mi pata a mi jato, ¿cuándo vas a solucionar el problema?.

Regidor: A ver voy a consultar ahorita, en la tardecita que bajo, ahí voy a consultar.

Vecino de La Victoria: No, la multa que le han puesto. Por la vaina que no le has sacado.

Regidor: Pero si se había quedado que el tío no quería nada, no entiendo.

Vecino de La Victoria: Pero si no quería había que devolverle, pe, lo que había dado, el dinero.

En el audio revelado en Panorama, detalla que este dinero se debería devolver, ya que no se cumplió. El testimonio reveló que el regidor Flores Moreno prometió gestionar la licencia en un mes, argumentando que contaba con los contactos necesarios dentro de la Municipalidad. No obstante, no solo incumplió su promesa, sino que el edificio terminó siendo multado por carecer de los permisos requeridos. Asimismo, tampoco recuperó el dinero entregado, lo que motivó al testigo a grabar una conversación con el funcionario.

“Él se comprometió a sacarle una licencia de construcción a mi vecino. Le dijo que estaba en toda la facultad de hacer y que tenía conocidos en la Municipalidad de La Victoria. Y no cumplió su prometido desde marzo del 2024. Lo que pienso es que él no tenía ningún contacto”, indicó el testigo, quien además señaló estar dispuesto a llegar a las últimas instancias a fin de denunciar este nuevo caso de corrupción.

Al respecto, el concejal no solo negó la existencia de este audio, sino también su implicancia con esta empresa.