Al dolor por la noticia de la pérdida de su padre en el accidente en la Carretera Central (Matucana), se suma la angustia de no saber la ubicación de su ser querido que había viajado a bordo del bus de la empresa interprovincial León Express.

Como se recuerda, la madrugada del último martes un ómnibus interprovincial León Express que venía de Huánuco a Lima, cayó a un precipicio en el kilómetro 72 de la Carretera Central, dejando 33 muertos y 28 heridos.

La mujer contó que su padre César Zelada Malpartida viajó en dicho bus y se encuentra en la relación de pasajeros; sin embargo, tras enterarse del accidente de tránsito, le informaron que su familiar se encuentra en la lista de personas fallecidos. No obstante, el cuerpo de su progenitor no está en la Morgue de Lima.

“Estoy desde las 8 de la mañana y el cuerpo de mi papá no está, pero aún así su nombre sigue en la lista de fallecidos. He vuelto a entrar (a la morgue) dos veces, he preguntado y no está. No sé qué puedo hacer, prácticamente mi papá está desaparecido. Pido por favor que me ayuden a encontrar a mi papá”, dijo muy mortificada la mujer a Exitosa TV.

La hija de don César Zelada Malpartida ha recorrido varios nosocomios buscándolo, pero no le dan razón de su ubicación. “He recorrido varios lugares, he buscado el cuerpo de mi papá en los hospitales Bravo Chico, Arzobispo Loayza, Chosica y Matucana. No está mi papá por ningún lugar. Mi padre es comerciante y llevaba mercadería, siempre viajaba a Huánuco, a los dos días siempre regresaba”, precisó.

Foto: GEC

Más temprano, familiares de otros pasajeros han realizados otras denuncias, en el sentido de que sus seres queridos no aparecen en lista de heridos ni de muertos.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en el Perú: Inició vacunación a personas de 36 a 37 años