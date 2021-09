Familiares se encuentran desesperados debido a que sus seres queridos que viajaban en el bus interprovincial que cayó el último martes en la Carretera Central (Matucana), no aparecen en lista de heridos ni de fallecidos.

Como se sabe, en la víspera 33 muertos y 28 heridos dejó la volcadura de un ómnibus de la empresa interprovincial León Express en el kilómetro 72 de la Carretera Central, el cual venía de Huánuco a Lima.

Familiares de los pasajeros que el último lunes se embarcaron desde la ciudad Huánuco a bordo del fatídico bus se encuentran con dolor e impotencia, pues no saben el paraderos de sus seres queridos

En medio del llanto, un padre de familia lamentó que no sabe la ubicación de su esposa Margaret Espinoza Carrillo , pues nadie le da información. “Pido justicia, toda la madrugada estoy acá esperando hasta ahora en la tarde y todavía no me brindan la información, por favor las autoridades porque mi esposa no está la lista de heridos ni en la lista de fallecidos”, indicó muy apenado a Exitosa TV.

Lo mismo ocurre con una mujer que no encuentra a su hermano Herliz Acevedo Revollar que también viajaba en el bus que cayó al río en la Carretera Central.

“Ella venía de Huánuco a Lima. Hasta ahora no sé si está en la lista de fallecidos o de heridos, lo que necesito es saber si es que mi hermano está en la morgue o no, para poder trasladarme a otro lugar y poder buscarlo. Esa es la desesperación que nos causa. Desde las 5 de la mañana estamos plantados acá y nada”, dijo muy angustiada al tiempo de pedir ayuda para identificar a su familiar.

Al menos29 personas perdieron la vida en el accidente de Matucana. (Foto: Hugo Curotto)

En tanto, otro joven aguarda por informes sobre su hermana Rosa Ferroñan Saantiesteban. “Ella viajaba de Huánuco a Lima en el bus de la empresa León Express. No tenemos información hasta el momento, pido que se brinde el paradero o datos del caso lo más rápido posible”, refirió.

