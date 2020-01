Katy Reyes, propietaria de una de las casas afectadas por la explosión de un camión cisterna en Villa El Salvador, denunció que anteriormente ya se han reportado accidentes en la misma pista, pero que las autoridades no han tomado medidas pese a que los vecinos han dado alerta sobre estos casos pasados. Además contó a Diario Correo cómo fue que logró escapar con su familia de su casa al ver el siniestro.

“Estaba dentro de mi casa. Mi suegra vino a tocarme la puerta porque del carro salía como nieve. Todos corrimos para una esquina. Cuando el señor (chofer) prende el carro, comenzó a explotar”, contó Katy Reyes, una de las vecinos que vio afectada su casa.

Además reveló que en el cruce de estas avenidas siempre suceden accidentes, pero que pese a que esto ha sido reportado, las autoridades no tomaron medidas. “Varias personas se han quemado (en este accidente). Que arreglen esa pista, por esa pista ha sido el accidente. Siempre se chocan y se voltean las motos. Siempre hay accidentes ahí pero las autoridades no nos hacen caso. Los vecinos han denunciado pero no nos hacen caso”, contó la afectada.

La señora Reyes mostró que la explosión afectó el dormitorio de su suegra y otros sectores de su hogar. En las imágenes se ve que la puerta de uno de sus dormitorios quedó fuera de su lugar y encima de la cama tras el accidente, además de daños en las paredes.

Afectada por explosión en VES: "Siempre hay accidentes en esa pista pero no nos hacen caso"