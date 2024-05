Ricky Trevitazo no se quedó callado y aclaró las acusaciones de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, quien aseguró que retiró al cantante de la agrupación por ser agresivo con sus excompañeros y de patentar canciones que fueron de su creación.

“¿Es cierto que Ricky era abusivo contigo?”, le preguntó Karla Tarazona a Luigui Carbajal en una entrevista para Radio Panamericana.

“Para ser muy honesto, cuando éramos chibolos, Ricky y yo no nos llevábamos muy bien, yo andaba con Luis, ya con el tiempo hemos llegado a una hermandad… Nunca he visto, tampoco, un tipo de maltrato hacia Luis ”, sostuvo Luigui.

Por su lado, Ricky se defendió y declaró lo siguiente: “ Éramos chiquillos, por el simple hecho de ser chibolos, no teníamos asesoramiento previo, todo llegó de porrazo, fama, dinero, simplemente nosotros hacíamos las cosas por lo que veíamos en el camino, por eso, quizá, pasaron algunas cosas. Reconozco que he tenido miles de errores, pero no voy a admitir errores que no he cometido ”.

Después, Luigui no dudó en defender a su amigo y aseguró que su carácter ha ido mejorando con el transcurso de los años.

“El tiempo le ha permitido madurar, es un buen esposo, un buen papá, el acercamiento que tiene con sus hijos es muy bueno, Ricky ha madurado mucho, ha mejorado su carácter, se ha enfocado en progresar, en crecer, es una persona muy entregada, muy dócil, él ha sentado cabeza ”, expresó.

Posteriormente, Tarazona le consulta a Ricky el motivo de su salida de Skándalo y él afirma que fueron por los reclamos que le hacia a Roly Ortiz.

“ Yo reclamaba y se aburrió esta persona, y me separa, y ahí está el floro, “te voy a lanzar de solista”… Pero yo digo, ¿por qué hoy en día Luigui y Luis trabajan conmigo y no con él? ”, manifestó Trevitazo.

¿Qué declaró el fundador de Skándalo sobre Ricky Trevitazo?

Según Roly Ortiz, creador de Skándalo, Ricky Trevitazo fue retirado del grupo en el 2001, porque agredía a Luis Sánchez, a su hermano Ronald y a Luigui Carbajal. Asimismo, indicó que humillaba a sus otros compañeros.

“Ricky, en esa época, era un muchacho muy agresivo. Les paraba pegando a los chicos, los insultaba. Tenía que consolar a los chicos. A Luis lo encontraba llorando. Le pegaba a Luis, a su hermano Ronald le pegaba y a Luigui lo trataba mal. Inclusive, tenía un músico con habilidades especiales y lo humillaba, le pegaba, una vez le escupió en la cara, era muy abusivo”, sostuvo Roly para el podcast Ouke.

“A Marita, la única mujer de la agrupación que tocaba las congas, la insultaba y la humillaba. No había como parar a Ricky”, añadió.

“Un día hicieron una reunión todos los chicos de Skándalo. Giovanni Kral me dice ‘Ya no aguantamos a Ricky, o se va Ricky o nos vamos nosotros’. ¿Qué iba a hacer? Por la tranquilidad del grupo, tuve que sacarlo”, concluyó.

TAMBIÉN LEE