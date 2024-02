Ricky Trevitazzo superó al dengue en su etapa más dura de la vida. Internado por varios días, el cantante contó su experiencia de vida y la forma en que se recupera.

En declaraciones a Diario Trome, Trevitazo contó que el dengue fue muy agresivo y su recuperación es favorable.

“El viernes pasado me dieron de alta, estoy bastante recuperado, sin duda que me he escapado de la muerte. Nunca pensé que el dengue era algo tan complicado, es muy agresivo y le pido a todos que se cuiden”, dijo.

Añadió que bajó considerablemente de peso. “Como unos ocho kilos, estoy flaco pero me ha beneficiado porque estaba un poco panzón, ya se fue la ‘watanabe’”, comentó.

Dado de alta

El también participante del reality ‘El Gran Chef Famosos’ abandonó el centro de salud en el que estuvo internado durante varios días debido a los graves efectos de la enfermedad. En una reciente entrevista con Latina Televisión, Ricky Trevitazo reveló algunos detalles sobre su experiencia con la enfermedad.

Según contó el cantante, los síntomas comenzaron entre el jueves 15 y el viernes 16 de febrero, inicialmente pensó que era un simple resfriado y continuó con sus actividades durante ese fin de semana, pero los malestares se intensificaron por lo acudió a un centro médico.

“No sé exactamente dónde lo contraje. No he viajado, ha sido acá en el Callao. Le recomendaría a la gente que se cuide mucho. Yo ya he dejado los síntomas del dengue hace un par de días, casi tres días. Pero aún estoy con las plaquetas, el dengue se traga tus plaquetas”, contó el artista para las cámaras de Latina.