Christian Domínguez está nuevamente en el ojo público luego de que Pamela López le revelara a Magaly Medina que él fue su informante y le dio detalles del amorío de Christian Cueva y Pamela Franco.

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se ha mantenido activo en sus redes sociales donde ha compartido una curiosa reflexión.

“ No te abrumes por los problemas que hay que resolver o las metas que hay que alcanzar, no te preocupes por lo que va pasar el mes que viene ”, se escucha en el clip.

Además, el mensaje continúa: “ Hoy gana el partido 1 a 0, y si hoy te fue mal, tomate un día para lamentarte, y mañana a pelear a fajarse y pelear la vida otra vez, ese es el propósito de Dios vive un día a la vez ”.

Pamela Franco reta a Christian Domínguez: “Sal a decir la verdad, hay un límite”

Pamela Franco decidió romper su silencio y no dudó en enviarle un mensaje a Christian Domínguez en ‘Mande Quien Mande’, luego de que se revelara que el cantante fue el informante de Pamela López.

“La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por qué, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija”, expresó Franco.

Luego, la exintegrante de Alma Bella fue consultada sobre las intenciones del exconductor al comunicarse con la esposa de Cueva, y dijo que tiene clara que solo quiso perjudicarla.

“Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar aquí a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada”, sentenció.

