Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son de las parejas más solidas de la farándula nacional, desde que se casaron hace varios años no han dejado de declarar su amor por el otro en más de una oportunidad. Sin embargo, tendrían un secreto para el matrimonio feliz.

En la próxima edición del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Pancho Rodríguez, Israel Dreyfus, Korina Rivadeneira y Macarena Vélez llegarán al set de televisión para interrogar al conductor Yaco Eskenazi y hacerlo confesar sobre algunos problemas maritales que ha tenido con Natalie.

Todo sucedió cuando la esposa de Mario Hart, Korina Rivadeneira culpó a los hombres por todos los problemas que aparecen en una relación. Las declaraciones de la modelo venezolana provocaron la respuesta de Yaco, quien no dudo en revelar el secreto de su matrimonio feliz con Natalie Vértiz.

Según las mujeres, cualquier cosa que pase en el universo es culpa de los hombres”, dijo en un inicio Yaco, dando a entender que su esposa también pensaría de esa forma. “ No importa si Natalie se equivoca en algo, regresamos cinco años en la relación para que ella me haga ver que fue mi culpa desde siempre .” confesó.

“ Yo sé que no voy a convencerla de lo contrario, entonces, me relajo, me olvido del problema ”, agregó el ex capitán de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, aseguró que se siente muy feliz de tener a Natalie Vértiz en su vida. “ Tengo mucha suerte, soy afortunado por haber encontrado a Natalie en mi camino y, aveces, el amor es una bala al aire, no sabes a dónde va a ir, yo tuve la suerte de que tomó un camino lindo, de que nosotros congeniamos como pareja, como padres, como amigos, como cómplices .”, finalizó.

El romántico mensaje que Yaco Eskenazi le dedica a Natalie Vértiz

En una pasada edición del programa ‘Estas en Todas’, el ex capitán de los Leones del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ quedó impactado con la belleza de su de su esposa y resaltó que se siente orgulloso de verla triunfar en otro país por su talento y compartió con los televidentes y la invitada especial Tula Rodríguez un romántico mensaje para su esposa.

“ Extraordinaria, le comenté la foto y se le enseñé a nuestro hijo mayor, Liam y dijo que parece una princesa. Ella tiene un glamour extraordinario. Felicitaciones a Natalie que la rompe siempre en estos eventos internacionales y nos deja en alto porque la pasarela de Cannes es de las más importantes ”, señaló un muy emocionado Yaco.





TE PUEDE INTERESAR