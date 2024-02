Lita Pezo lidera las votaciones de la categoría Competencia Internacional de la presente edición del Festival de la Canción de Viña del Mar 2024, en el que este miércoles 28 de febrero, mañana, tendrá su segunda participación. Sus seguidores alrededor del mundo, podrán ser parte del Jurado Virtual votando por ella en la App Claro Viña 2024, desde sus teléfonos o cualquier dispositivo móvil.

“Ha sido la primera noche, ya soltamos los nervios, la ansiedad del primer día y sé que se puede dar mucho más. Agradezco el cariño y el apoyo que me han dado, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir dando el corazón. Nos queda una fecha más, seguimos en competencia...”, afirmó Lita Pezo, tras bastidores y visiblemente emocionada, luego de su primera presentación.

Con una impecable y conmovedora interpretación de la canción en competencia, “Luchadora”, Lita Pezo cautivó al ‘Monstruo de la Quinta Vergara’, obteniendo 6,1 puntos de promedio, la mejor puntuación de su categoría. España obtuvo 5,6; Chile, 5,5; México, 5,4; Argentina, 4,5 e Italia, 4,1 puntos, respectivamente.

“Seguimos en carrera, vamos a seguir aprendiendo, a seguir dando el corazón en el escenario. Quiero llorar, pero no lo voy a hacer porque después se hace un nudo en la garganta y no se puede cantar. Gracias a mis compañeros, a mis compañeros del arte que me han escrito, que han compartido mis historias, gracias a todos de corazón por darse ese tiempo y por su apoyo sincero… ¡Arriba Perú!”, acotó la artista.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, el evento musical más importante de Latinoamérica, que empezó el pasado 25 de febrero, se prolongará hasta el próximo 1 de marzo.