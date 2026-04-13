La Fiscalía de la Nación y efectivos de la Dirección contra la Corrupción intervinieron esta mañana al funcionario José Samamé Blas, gerente de gestión electoral de la ONPE, a quien se le atribuye haber revisado los términos de referencia de la empresa Galaga y fifirmar su contrato. El alto funcionario es responsabilizado de las decisiones que derivaron en la fallida distribución del material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril.

Los efectivos explicaron que su detención se sustenta en la figura de flagrancia, contemplada dentro del plazo de 48 horas posteriores a los hechos. Tras entregar su documentación, quedó formalmente detenido a disposición de la Fiscalía.

#LoÚltimo



Policía Anticorrupción a funcionario de la ONPE en su sede principal.



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/WEdNIezxao — Canal N (@canalN_) April 13, 2026

Samamé renunció a la ONPE momentos antes de ser detenido en flagrancia

El exfuncionario presentó su renuncia al cargo esta mañana, en medio de las investigaciones abiertas por las fallas logísticas que afectaron los comicios del domingo. Su salida de la institución motivó que la Fiscalía se constituyera en la sede de la ONPE para concretar su detención bajo la figura de flagrancia dentro de las 48 horas posteriores a los hechos.