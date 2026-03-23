Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional realizaron un operativo encubierto en el distrito de El Agustino que permitió la captura de un presunto extorsionador. La intervención se llevó a cabo en la cuadra 1 de la calle Jorge Basadre, donde los efectivos se hicieron pasar por vendedores ambulantes para no ser detectados.

La estrategia consistió en mimetizarse entre comerciantes de un mercado informal para observar de cerca el accionar del sospechoso. De esta manera, lograron intervenirlo en el momento en que realizaba cobros irregulares a vendedores de la zona.

Captura del sospechoso

El sujeto identificado como Rodolfo Ochoa Franco, de 45 años fue detenido en flagrancia y trasladado a la comisaría correspondiente para continuar con las investigaciones. Según las autoridades, el intervenido exigía pagos a cambio de supuesta protección, una modalidad común en casos de extorsión.

La operación fue registrada en video como parte de las pruebas reunidas por la Policía. A pesar de las evidencias, el detenido rechazó las acusaciones y aseguró que su presencia en el lugar respondía a labores de vigilancia.

Las diligencias continuaron con el allanamiento de la vivienda del intervenido, donde se hallaron elementos que agravarían su situación legal. En el inmueble, los agentes encontraron 382 ketes de cocaína, un revólver y 256 municiones.

Al ser consultado por la procedencia de estos objetos, el sujeto intentó desvincularse de su posesión. En su versión, atribuyó los hallazgos a un tercero sin ofrecer mayores detalles.