El presidente del Club Deportivo Universidad César Vallejo, Richard Acuña, dijo que nadie obligó a Paolo Guerrero, firmar un contrato, pero que se conversará de manera interna, sobre todo la parte legal, para no perjudicarlo. Ello luego que el jugador busca desligarse del mencionado club, tras las amenazas que sufrió su madre Petronila Gonzales, por parte de extorsionadores.

Como se sabe, el futbolista dio a conocer a los medios de comunicación, que su madre “Doña Peta” recibió fuertes amenazas tras firmar un contrato con el club César Vallejo, por lo que decidió no ir a Trujillo, pues su familia es su prioridad.

Richard Acuña refirió que como club “hemos sido afectados, obviamente necesitamos que el jugador se sienta tranquilo”, pero dejó en claro que en ningún momento han hablado de números. “Nunca hemos hablado de números (con el abogado de Paolo Guerrero), lo único que se habló de gastos que hemos hecho como institución”, indicó a Canal N, al precisar que hasta el momento el miembro del plantel del César Vallejo no le ha hecho llegar ninguna solicitud sobre su retiro.

No obstante, Acuña descartó que Paolo Guerrero tenga otros motivos para dejar César Vallejo. “Yo confío plenamente en lo que dice nuestro jugador Paolo Guerrero. Él ha dicho que por un tema de inseguridad no quiere llegar al país. No es solo Trujillo, sino es el país que vive la inseguridad” , sostuvo.

“Trujillo es una ciudad linda para vivir y gracias a Dios me puedo movilizar a pesar que los problemas que podamos tener”, dijo al incidir que lamentablemente la problemática de la delincuencia se da en todas las ciudades del país. “Esperamos que esto también sirva de reflexión para el Estado Peruano, para que vea la inseguridad que estamos viviendo”, apuntó.

El presidente del Club César Vallejo confía en que, en caso de una eventual desvinculación del delantero, se pueda manejar internamente el tema. “ Así que esperamos que cuando haga llegar su propuesta de desvinculación se pueda manejar a la interna y sin hacerlo tan público, y sobre todas las cosas que el jugador salga beneficiado para que pueda seguir representando al país, y nosotros como institución poder tener el tiempo necesario para buscar otros deportistas” , refirió.

“Paolo no me habló directamente de ello (chats de extorisón). A quien llamé fue a su mamá, me comunique indicándole que cuenta con todo mi apoyo”, precisó el dirigente deportivo.

Contó que el club había decidido poner vigilancia a Paolo Guerrero y su familia. “Se tenía programado su vuelo a Trujillo para el 10 de febrero (...) Por la expectativa (de su llegada), el apoyo de los auspiciadores era importante y es por eso se había movilizado acciones para la seguridad”, explicó Richard Acuña.

“Ningún jugador será obligado a quedarse (...) no me considero un villano. Es el capitán de la selección peruana, nosotros lo queremos. No queremos que Paolo deje de jugar al fútbol”, dijo aunque insistió que no puede hablar de rescindir el contrato porque Guerrero aun es de su club. “Conversaremos sobre una salida legal salvaguardando los intereses del club... tiene que solicitar de manera formal”, indicó.

