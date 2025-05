El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que solicitará a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la ampliación de la ruta del Corredor Rojo para que los buses lleguen hasta Manchay, zona ubicada entre los distritos de Pachacámac y Cieneguilla.

El anuncio lo realizó durante la inauguración de más de dos kilómetros de pavimentación de la nueva avenida Mario Vargas Llosa, obra que conecta ambos distritos.

“Si no hace caso vamos hasta la puerta de laATU, aquí el que no llora, no mama. Es que no le cuesta nada a la ATU hacer que el corredor pase por acá”, declaró López Aliaga.

Además, enfatizó que “ya no hay ninguna excusa, ninguna excusa para que se le dé calidad de vida a la gente”, refiriéndose a la necesidad de mejorar el transporte público en la zona.

La nueva avenida Mario Vargas Llosa, que requirió una inversión de más de 10 millones de soles, incluye veredas de concreto, sardineles, rampas para personas con discapacidad y más de 9,000 metros cuadrados de áreas verdes, además de la plantación de 355 árboles.

Según el municipio, esta obra busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje entre Pachacámac y Cieneguilla.