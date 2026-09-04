La Municipalidad de Lima presentó este viernes la Guardia Municipal en el óvalo Naranjal, en Los Olivos, como parte de una estrategia destinada a ampliar las labores de seguridad en diferentes zonas de la capital. La actividad fue encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo y contó con la participación de representantes del sector transporte, autoridades y especialistas en seguridad.

Durante la presentación, el burgomaestre señaló que la iniciativa no estará concentrada únicamente en Lima Norte, sino que será extendida a otros sectores de la ciudad. Ante la escalada de violencia y la presencia del crimen organizado que afecta al transporte, Reggiardo recordó que esta medida busca devolver la seguridad a los trabajadores del sector.

“Hoy vamos a dar un paso y estamos dando un paso sumamente importante para fortalecer la seguridad ciudadana de la ciudad”, afirmó durante la actividad.

“Esto no lo limitamos solamente a este sector, en toda la ciudad y no solamente son los vecinos de la zona norte, sino también de cientos, de cientos de transportistas que se han visto amenazados”, agregó.

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Guardia Metropolitana de Lima: agentes contarán con chalecos antibalas, bodycams y pistolas eléctricas para reforzar la seguridad.



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Centro de monitoreo en Lima Norte

Uno de los componentes de la estrategia será el Centro de Monitoreo y Videovigilancia de Lima Norte, denominado C2, desde donde se supervisarán alrededor de 44 kilómetros de vías metropolitanas. El espacio cuenta con 41 cámaras, de las cuales 21 pueden realizar giros de 360 grados y otras 20 son fijas.

La infraestructura también dispone de siete kilómetros de fibra óptica, nueve puestos operativos y uno de supervisión. A ello se suma un video wall compuesto por seis pantallas para el seguimiento de las imágenes captadas.

La implementación representa una inversión cercana al millón de soles, según informó Reggiardo. La Guardia Municipal incorporará drones, cámaras corporales y equipos de protección para el personal encargado de las labores de vigilancia.

Según la autoridad local, el sistema estará conectado con la Policía Nacional para facilitar la comunicación de incidencias y agilizar la atención ante situaciones de emergencia.

La Municipalidad de Lima plantea extender este esquema a otros puntos de la capital. El despliegue estará basado en el uso conjunto de videovigilancia, monitoreo y personal municipal para apoyar las labores de seguridad.