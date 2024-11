El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que es un “exceso” la disposición del Ejecutivo al mandar a clases virtuales a los alumnos de colegios privados y públicos durante los días 11, 12 y 13 de noviembre por el APEC 2024.

El burgomaestre señaló que no comprende dicha disposición y considera que perjudica a los escolares, ya que muchos no cuentan con los equipos necesarios para conectarse a las clases virtuales, ni acceso a internet.

“Creo que es un exceso porque no da para tanto, perjudica a los niños. No entiendo para qué. Sobre todo, que hay niños en los cerros que no tienen internet, no tienen celular ni nada, aparte de que tiene que ser un teléfono inteligente para conectarse a un salón de clases virtual”, sostuvo López Aliaga.

Minedu defiende medidas durante APEC: “Clases virtuales no, clases remotas, es diferente”

Ante la decisión del Ejecutivo de suspender las clases presenciales en colegios y universidades debido a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Perú 2024, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, defendió la medida en respuesta a las críticas de diversas entidades educativas.

La cumbre, que reunirá a líderes de casi veinte países en Lima del 11 al 16 de noviembre, ha suscitado un debate sobre la educación remota como alternativa temporal.

En una entrevista para Cuarto Poder, Quero aclaró que la suspensión no responde a riesgos de seguridad, sino a la necesidad de facilitar la circulación de las delegaciones. Explicó que los estudiantes no representan un peligro para el desarrollo de la cumbre, pero se optó por esta medida para asegurar la transitabilidad de las comitivas visitantes.

Además, Quero subrayó la diferencia entre clases virtuales y remotas. Según el ministro, la modalidad remota incluye la virtualidad, pero se complementa con otros recursos educativos.

“Clases virtuales no, clases remotas. Es diferente. La virtualidad es una parte de lo remoto, se complementa con material educativo. Hay un trabajo serio, innovador en el Ministerio de Educación. (…) El APEC de Tailandia, este país suspendió sus clases”, puntualizó.

Como ejemplo, señaló que durante la cumbre APEC de Tailandia también se suspendieron las clases presenciales.

Quero destacó el papel de la virtualidad durante la pandemia de la COVID-19, cuando permitió que los estudiantes en Perú mantuvieran un nivel adecuado en lectura y ciencias, según un informe de la OCDE. “A pesar de las dificultades, el Perú fue uno de los países que mejor resistió y afirmó sus conocimientos”, resaltó el ministro.

Asimismo, Quero anunció que el Minedu está trabajando en convenios para mejorar la conectividad. “Hay un nuevo acuerdo con empresas que nos van a proveer de internet gratuito para todas las escuelas de Lima metropolitana. Estamos trabajando para ampliar justamente esa frontera de la conectividad, pero recordar que lo remoto no solo en lo virtual es complementario y eso es fundamental”, explicó.

