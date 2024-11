El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, aclaró que la modalidad de teletrabajo anunciada por el gobierno para los días 11, 12 y 13 de noviembre, en el marco de la cumbre de la APEC, no será obligatoria para las empresas.

Según el titular del MTC, cada entidad podrá decidir si opta por aplicar el trabajo remoto, una medida sugerida para evitar que los empleados se vean afectados por el paro convocado para el 13, 14 y 15 de noviembre.

“El teletrabajo es voluntario, no es que se esté obligando. Será voluntario solo para algunas entidades del Estado. En mi caso buena parte del Ministerio van a venir a trabajar, sobre todo los de alta dirección. Finalmente, cada empresa decidirá, esto es para evitar que cualquier problema vinculado al paro que se ha anunciado y creemos no tendrá efecto, pero para que no se generen las incomodidades de desplazamiento de trabajadores”, declaró el ministro a RPP.

Pese a las declaraciones de Pérez Reyes, el gobierno oficializó el trabajo a distancia de manera obligatoria en algunas zonas de Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao.

La medida fue implementada debido a los operativos de seguridad en torno a la cumbre de la APEC, que reunirá a importantes mandatarios de 21 economías del Asia-Pacífico.

El ministro también abordó las molestias generadas por el cierre de calles en Lima, señalando que estas restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los dignatarios que participarán en el evento.

“Tener a estos 21 dignatarios tan importantes del mundo pues genera la necesidad de tener un nivel de seguridad altísimo y eso implica, entre otras cosas, cerrar las calles de acceso a donde se dará el evento como San Borja y San Isidro. Pedimos la comprensión de los ciudadanos, sabemos que esto genera incomodidades, pero es lo único que podemos hacer”, explicó.