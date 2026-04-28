La aparición de mensajes escritos en las paredes de los servicios higiénicos generó preocupación entre los padres de familia de dos centros educativos en el Callao. Los textos contenían advertencias sobre supuestos ataques armados y sugerían a los estudiantes evitar la asistencia a las aulas.

Los hallazgos ocurrieron en la institución educativa parroquial Junior César De los Ríos y en la institución educativa 5019 Augusto Cazorla. Ante el temor causado en la comunidad estudiantil, las autoridades iniciaron labores de identificación para prevenir cualquier episodio de violencia.

Medidas de control

La directora regional de Educación, Giovanna Estrada, informó a Latina Noticias que este problema alcanza a más de 2000 estudiantes en los planteles señalados. Ella aclaró la situación actual respecto a la naturaleza de las amenazas detectadas.

La funcionaria sostuvo que descartaron “rotundamente que los centros educativos estén siendo extorsionados”. Como medida preventiva, el colegio Junior César De los Ríos implementó un registro obligatorio para los estudiantes de secundaria durante sus desplazamientos al interior del plantel.

Podría tratarse de un reto viral

La investigación policial busca determinar si los hechos forman parte de un fenómeno registrado en diversas naciones de la región. Se sospecha que los mensajes podrían estar relacionados con un reto viral que circula en plataformas digitales de países como Argentina, Chile y México.

El contenido de las pintas, que utiliza denominaciones como un grupo autodenominado Los Calacos, sigue siendo analizado por las unidades especializadas. Las autoridades mantienen el monitoreo para evitar que este tipo de desafíos afecten la normalidad de las actividades académicas.