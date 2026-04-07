Alianza Lima subsanó las observaciones formuladas por la Municipalidad de La Victoria y consiguió el levantamiento de la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva. La comuna distrital confirmó que el club cumplió con los requisitos de seguridad y que el escenario podrá reanudar sus actividades.

Según el documento emitido por la comuna, el equipo deportivo atendió las observaciones y aseguró que cuentan con los protocolos de seguridad necesarios para este tipo de eventos.

“Al respecto, el Club Alianza Lima, mediante los Expedientes N° 32647-2026, N° 32641-2026 y N° 32640-2026, reafirmó respeto a las disposiciones de las autoridades y su compromiso de reforzar las medidas de seguridad, así como la implementación de un plan extraordinario para atender contingencias y reuniones masivas no autorizadas. Asimismo, manifestó contar con protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la integridad de los asistentes y del público en general”, se indicó en el comunicado.

Por tal motivo, la comuna distrital decidió reabrir el recinto tras comprobar las garantías de seguridad y subsanación de observaciones por parte del equipo blanquiazul.

“En ese sentido, y conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 31914, habiéndose verificado la subsanación de las observaciones formuladas, se dispone el levantamiento de la clausura temporal emitida mediante el Acta de Clausura Temporal N° 00023 de fecha 03 de abril de 2026”, se lee.

El estadio de Matute había sido cerrado de manera preventiva luego de los hechos registrados en los exteriores del recinto días antes. La medida fue aplicada tras un evento no autorizado que congregó a una gran cantidad de personas.

La clausura respondió a los incidentes ocurridos durante un banderazo previo al encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. La concentración de hinchas generó una estampida que dejó una persona fallecida y decenas de heridos, según reportes del sector Salud.

De acuerdo con lo informado por la municipalidad, no existía autorización para la realización de actividades en el estadio ni en sus alrededores. Además, se indicó que las autoridades competentes continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El cierre del recinto también impactó en la programación de eventos deportivos previstos en ese escenario. Debido a esta situación, el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la Copa Libertadores tuvo que ser reprogramado en otra sede.

Dicho encuentro ahora será disputado en el Estadio Miguel Grau del Callao tras la imposibilidad de utilizar Matute en la fecha inicial prevista. Con la reapertura del recinto, se restablecen las condiciones para la realización de futuros eventos, sujeto al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.