La Municipalidad de Lima (MML) y distrito de Surco están enfrentadas por la ejecución de los trabajos preliminares de la nueva Vía Expresa Sur.

La situación llegó a un punto álgido durante la madrugada de ayer, lunes 28 de octubre, cuando trabajadores y maquinaria pesada de la comuna limeña destruyeron el mobiliario y los juegos infantiles ubicados en el parque Pléyades, de la urbanización surcana de Los Rosales.

Los vecinos denunciaron que intentaron evitar la situación, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ellos fueron respaldados por el alcalde del distrito, Carlos Bruce, quien arremetió directamente contra su par capitalino, Rafael López Aliga.

Rechazo

“Un alcalde está para construir, no está para destruir. El señor López Aliaga es el destructor de Lima”, afirmó el también exministro de Vivienda.

Mientras que los vecinos lamentaban la destrucción de su espacio, Bruce aclaró que Surco no se opone a la ampliación de la Vía Expresa; pero sí rechaza el daño ocasionado a los espacios públicos y a los ciudadanos que los disfrutan.

“Esto pasa porque Lima no puede exhibir ninguna obra importante y están desesperados por mostrar algo de gestión”, sentenció Bruce.

A su turno, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que Bruce se esconde para no discutir esta situación.

“No me responde las llamadas, no me da la cara. Eso (la obra) va a ir sí o sí. Es una vía metropolitana”, ratificó la autoridad limeña.

En un comunicado, la Municipalidad de Lima afirmó que Surco realizó una “malversación de fondos” en el lugar.

“La Municipalidad de Surco malversó fondos al invertir recursos públicos en una vía metropolitana que era destinada para una megaobra, desde hace 50 años”, señaló el municipio limeño.

La comuna además señaló que es inaceptable que ciudadanos o autoridades “obstaculicen” la megaobra.

