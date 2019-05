Anciana queda con graves lesiones tras ser atacada por los perros de su vecina (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una anciana identificada como Narcisa Gonzales resultó con graves lesiones tras ser atacada por cuatros perros que eran de su vecina en la urbanización Chambalá, distrito de Lurigancho.

"Varias veces y me han arrastrado. Cuando he gritado ha venido el vecino recién y le han botado a los cuatro perros. Mi cabeza me arrastró así cuando estaba volteada", contó la mujer de la tercera edad.

La anciana salió al frontis de su casa cuando, de manera repentina, los canes se abalanzaron para atacarla salvajemente.

Tras estar varios minutos en el piso siendo mordida, los vecinos escucharon su grito de auxilio y fueron a ayudarla. La dueña de los perros, con ayuda de algunos residentes, llevaron a la fémina al hospital de Ate Vitarte.

En el centro médico solo le colocaron algunas gasas y le dieron de alta, con algunas heridas expuestas.

"Mi cabeza la jalaban, querían romperla, si no es el vecino me muero. No me cura nada, agüita no más me paso, agua oxigenada", dijo la víctima.