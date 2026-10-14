Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, intervino durante la audiencia en la que se evalúa su pedido para dejar la prisión preventiva y expresó su preocupación por la situación de su hija menor, mientras continúa recluido en el penal de Lurigancho. El exconductor afirmó que es el único responsable del sustento económico de la niña, de 10 años, y rechazó los argumentos de la Fiscalía sobre un presunto peligro de fuga.

Ante el juez Juan Carlos Checkley, Hurtado sostuvo que cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral, argumentos con los que busca sustentar que no existen motivos para que continúe cumpliendo prisión preventiva.

Asimismo, el exconductor se refirió a los hechos previos a su detención y negó haber tenido la intención de salir del país para evadir a la justicia.

“ Me fui a dormir, como todos los sábados, al hotel y al día siguiente me voy a la clínica porque me tenían que hacer la segunda operación. ¿Cuál fue el peligro de fuga? Este país no es tonto en saber cómo fue esa película ”, sostuvo.

Uno de los pasajes más destacados de la audiencia ocurrió cuando ‘Chibolín’ habló de su hija Luciana, de 10 años, y afirmó que se encargaba de cubrir sus gastos económicos antes de ser encarcelado.

Hurtado señaló que está divorciado desde hace 11 años y pidió que las circunstancias que atraviesa su hija menor sean tomadas en cuenta durante la evaluación de su pedido de libertad.

“ Yo soy un hombre divorciado hace 11 años, pero todo el mundo sabe de Lucianita, de mi hija de 10 años. Yo soy su único sostén. Imagínese los dos años que estoy acá, ¿cómo puede sobrevivir Lucianita? ”, manifestó ante el magistrado.

Además, el exconductor afirmó que mantiene una residencia conocida en Surco desde que comenzaron las investigaciones y negó que exista peligro de fuga.

“ Los cuatro puntos que he aprendido en estos dos años que estoy aquí... El peligro de fuga es: domicilio. Yo tengo domicilio en Surco desde el día uno ”, aseguró.

El expresentador de TV también se refirió a la oferta laboral que su defensa presentó ante el Poder Judicial como parte de los argumentos para acreditar su arraigo laboral.

En ese sentido, Hurtado aseguró que conoce desde hace varios años al empresario Ricardo Flórez, relacionado con los circos y el sector inmobiliario, quien presuntamente le habría ofrecido una oportunidad laboral.

“El señor Ricardo Flórez, ahora que escuché lo que acaba de decir el fiscal, en una de sus 20 empresas... Un empresario de nombre en este país, el famoso Riflo Flórez, 42 años de circos en nuestro país, un señor renombrado”, indicó.

Además, ‘Chibolín’ sostuvo que su relación laboral con el empresario viene de años atrás y recordó que, cuando conducía su programa de televisión, solía promocionar sus proyectos inmobiliarios.

“En esa empresa en que me da el trabajo, yo trabajo hace años. Por eso tiene un video donde yo vendo sus departamentos en mi programa de TV. Nada ha sido al azar de parte mía para sorprenderlo a usted. Yo soy público”, manifestó.