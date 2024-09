El presentador de TV Andrés Hurtado, acusado de tráfico de influencias y lavado de activos, solicitó enfrentar la investigación en libertad debido a sus responsabilidades familiares.

Durante una audiencia, Hurtado desmintió los rumores de una posible fuga y destacó su trayectoria de ayuda social.

“El miércoles y jueves, cuando el país decía que me había ido, invité a mi mejor amigo, Manolo Rojas, lo pueden ver en todos los Instagram. Almorzamos juntos y lo subimos a las redes, y se cayó todo el show de que me había ido del país”, apuntó.

También señaló que actualmente trabaja como gerente de relaciones públicas en una empresa, pese a que otras instituciones negaron vínculos laborales con él.

“Señor juez, me gustaría afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de nueve años (...) Nunca en mi vida se me ha ocurrido por mi cabeza (realizar actos ilícitos) porque tengo trabajo actualmente y me han contratado en Sitramec SAC como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema”, expresó Andrés Hurtado.

La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso.