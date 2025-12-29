La Municipalidad de Chorrillos anunció que estará prohibido instalar carpas o armar campamentos en las playas del distrito durante las celebraciones por el Año Nuevo 2026, como parte de un plan de control y seguridad para la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

La medida alcanza a los balnearios de Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira, que suelen concentrar una gran afluencia de personas que acuden para recibir el nuevo año junto al mar.

Según lo dispuesto por la comuna, la restricción se aplica exclusivamente al armado de carpas y estructuras para pernoctar en la arena. Las autoridades precisaron que la población sí podrá ingresar a las playas, caminar por la zona o permanecer durante los festejos, siempre que no instale campamentos ni se quede a dormir en el lugar.

El objetivo de la medida es reducir riesgos para los asistentes, evitar aglomeraciones peligrosas y disminuir la acumulación de residuos que suele quedar tras las celebraciones.

Multas por incumplir la norma

La municipalidad advirtió que quienes no respeten la prohibición podrán ser sancionados con multas que llegan hasta los S/ 2.800, de acuerdo con la ordenanza vigente.

Para garantizar el cumplimiento, el distrito desplegará personal de fiscalización, serenazgo y seguridad municipal a lo largo del litoral durante toda la noche de Año Nuevo.

¿Por qué se aplica esta restricción?

Desde la comuna señalaron que las playas de Chorrillos reciben cada 31 de diciembre a miles de personas, muchas de ellas por costumbres y cábalas asociadas al inicio del nuevo año. Esta alta concentración suele generar problemas de seguridad, suciedad y deterioro del entorno.

Según el alcalde, Richard Cortez, esta restricción busca permitir que, desde las primeras horas del 1 de enero, los balnearios puedan ser usados por veraneantes en condiciones más seguras y ordenadas.