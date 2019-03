Aprenda a reconocer billetes falsos para no caer en engaños (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Hoy fue capturado en Villa El Salvador un clan familiar que planeaba soltar al mercado billetes falsos valorizados en más de 20 millones de soles. Para evitar que los ciudadanos sean sorprendidos, Abraham de la Melena, quien es funcionario del Banco Central de Reserva (BCR) da recomendaciones para no ser engañados.

TEXTURA

Lo primero que recomienda el funcionario del BCR es reconocer la textura del billete, porque el oficial está fabricado con algodón, mientras que el falsificado de papel bond.

"Las recomendaciones principales es tocar, mirar y girar sus billetes. Cuando le decimos a la población que toque es que sienta la textura del papel. Este billete está impreso con algodón puro, mientras que las falsificaciones están hechas con papel bond", expresó a Abraham de la Melena a Correo.

MARCA DE AGUA

Para saber si un billete es falso se debe ver la marca de agua que agrega el BCR a todos sus billetes.

"Cuando le decimos a la población que mire es que coloque su billete al trasluz para ver la marca de agua", manifestó.

COLOR DE LA TINTA

"Cuando le decimos que gire es que coloque el billete de manera frontal, a la altura de los ojos, y cuando giro el billete hay un cambio de color de verde a azul", indicó De la Melena.

El color de la tinta es muy importante para no caer en el engaño de recibir dinero falso. El color debe cambiar rápidamente, si no sucede esto, se debe destruir el papel para que más gente no caiga en la trampa.

BARRAS

El BCR coloca pequeñas barras en los billetes que deben dar la apariencia de un movimiento rápido cuando se gira levemente.

"En el hilo hay pequeñas barritas. Si yo giro levemente de arriba hacia abajo, estas se van a mover rápidamente", señaló el funcionario.

"Si yo hago estas tres acciones voy a estar revisando cuatro elementos de seguridad, la textura del papel, la marca de agua, la tinta que cambia de color y el hilo. De esa manera me estoy asegurando que el billete que estoy recibiendo es uno auténtico", agregó Abraham de la Melena.