El alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, se mostró en contra de darles armas no letales a los serenos para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país en apoyo a la Policía Nacional. Señaló que una medida de este tipo puede “generar más violencia”.

En declaraciones al noticiero América Noticias, el burgomaestre afirmó que son los agentes de la Policía Nacional son los que tienen las facultades para portar armas para defender a los ciudadanos. Sin embargo, opinó que a la fecha los miembros de la institución temen usar su armamento porque, según precisó, existen casos judiciales por hacer uso de este instrumento.

“Me parece que no está siendo asesorado la persona responsable de manejar los temas internos. El serenazgo armado definitivamente no es una opción . El uso de las armas no es un juego y mucha gente armada en las calles va a generar una sensación de peligro y de riesgo. Insisto, dejen a serenazgo como está. Sí, por supuesto hay que normar y legislar adecuadamente porque este personal necesita un marco legal para poder capacitarlos y potenciarlos, en eso sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que se les dé las armas porque es la Policía y eso está en la Constitución ”, refirió.

Al ser consultado Combe Portocarrero si de aprobado el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo para dotar de armas no letales a serenos, aplicaría esta disposición en Surco, señaló: “Definitivamente no lo haría porque como todos sabemos la violencia genera más violencia”.

En otro momento, el alcalde de Surco también expresó su rechazo hacia las expresiones del primer ministro Aníbal Torres quien mencionó semanas atrás que la Policía ha sido superada por la delincuencia.

“Tampoco estoy de acuerdo porque la Policía todavía no ha hecho empleo de todas sus capacidades. Si la Policía hubiera empleado todo el potencial que le facultan sus funciones constitucionales y aún así no pudiera cumplir con la misión, sí estaría de acuerdo, pero aún no hemos visto todo el actuar de la Policía. La Policía no hace uso de sus armas en defensa de los ciudadanos”, dijo.

“En mi opinión habido un ataque sistemático a la moral de la Policía y por ello las fuerzas policiales han perdido la facultad. Cuando el policía ejerce sus funciones en defensa de ciudadano desprotegido, el policía termina en la cárcel”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Desarticulan presunta banda de falsos colectiveros que operaban en Surco y San Borja

El proyecto de ley

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que se presentará un proyecto de ley para dotar de armas no letales a los miembros del Serenazgo, como parte de las medidas para luchar contra la delincuencia.

“Vamos a proponer un proyecto de ley para que los miembros del serenazgo también utilicen armas con balas que no sean peligrosas para la vida y la integridad física. Será debatible el tema pero hay que ponernos de acuerdo”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial en la exposición de la Política General del Gobierno para obtener el voto de confianza.

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Perú entró a la etapa de transición de pandemia a endemia, afirma el CDC