Mariella Zanetti confirmó su participación en el ‘El Valor de la Verdad’, que se emitirá este fin de semana. En el adelanto difundido por la producción, la actriz aparece visiblemente afectada al recordar episodios duros de su vida personal y profesional.

Uno de los temas que abordó fue su tormentosa relación con Farid Ode, a quien calificó de infiel y mantenido. Al ser consultada por Beto Ortiz sobre si le molestaba que se le dijera mantenido a Ode, respondió sin rodeos: “Bueno fue una etapa muy violenta”.

También salió a la luz su conflicto con el cómico Carlos Álvarez, de quien reveló un incidente relacionado con una fiesta organizada por el expresidente Alejandro Toledo. “Yo lo cuadré, le dije: a mí no me vas a tratar así, todo porque yo no quise ir a tu fiesta de porquería”, expresó la actriz.

Zanetti también fue consultada por una propuesta política. “¿Te ofreció Acuña que fueras su vicepresidenta?”, se le preguntó en el programa, en referencia al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Ella no negó la posibilidad, aunque no ofreció mayores detalles.

Finalmente, al mencionar a Andrés Hurtado, actualmente con prisión preventiva, Zanetti solo dijo: “Por algo está preso”, dejando en claro su postura sin profundizar más.