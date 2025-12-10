Dos delincuentes armados irrumpieron la noche del martes 9 de diciembre en una cafetería ubicada en la avenida 24 de Octubre, donde redujeron a los comensales y al personal para llevarse celulares y más de S/ 1 200 en efectivo, según informó América Noticias.

El asalto fue captado por cámaras de seguridad y dejó como víctimas a siete clientes y una trabajadora del local. Entre los afectados figura un policía vestido de civil, quien entregó sus dos teléfonos a los ladrones para evitar un enfrentamiento dentro del establecimiento.

El propietario de la cafetería aseguró que se trata del segundo asalto en menos de tres meses y que los responsables serían los mismos sujetos que también habrían cometido robos en otro negocio cercano.

Tras cometer el robo, los asaltantes cruzaron la calle y realizaron un disparo contra la puerta de otro negocio. En ese momento, el policía de civil los persiguió y disparó cuatro veces contra el vehículo en el que escaparon, sin lograr detenerlos.

Sin presencia policial

El agraviado también reveló que cuenta con un cuaderno de incidencias entregado por la Policía en septiembre, el cual debe ser firmado cada vez que agentes patrullan la zona. No obstante, durante el asalto no había efectivos cerca, a pesar de los antecedentes delictivos registrados en la misma cuadra.

Los vecinos y comerciantes del sector exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la recurrencia de estos robos.