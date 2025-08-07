Un hombre y dos mujeres fueron asesinados a balazos al interior de una pollería ubicada frente al parque Julio César Tello, en la zona conocida como Óvalo Puente Lurín, en el distrito de Lurín.
Según relataron testigos a RPP, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al local alrededor de la medianoche, justo cuando el negocio se preparaba para cerrar sus puertas.
Uno de los atacantes descendió de la motocicleta e ingresó corriendo al establecimiento, dirigiéndose directamente a la cocina, donde se encontraban las víctimas. Instantes después, se escucharon más de diez disparos.
Las fuentes policiales identificaron a una de las víctimas como Hermelinda Berrocal Carpio, de 40 años, quien se desempeñaba como administradora del negocio. El local, según indicaron, había sido inaugurado hace apenas dos meses.
Los agentes de la PNP acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen para llevar a cabo las diligencias correspondientes conforme a ley.
Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un presunto homicidio vinculado al cobro de cupos extorsivos, aunque esta versión deberá ser confirmada durante el desarrollo del proceso.
“Estamos muy preocupados, porque nuestra seguridad está en riesgo. Esto nunca antes se ha visto por acá. Tenemos miedo de salir”, señaló una vecina a dicho medio.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde se continuará con las diligencias forenses como parte de la investigación.
