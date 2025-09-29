La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, informó que se registraron ocho ataques a periodistas durante las protestas realizadas en Lima el sábado 27 y domingo 28 de setiembre contra el gobierno de Dina Boluarte.

De acuerdo con el informe, siete de los ataques fueron perpetrados por agentes policiales y uno por civiles. Además, se documentaron seis agresiones físicas y dos episodios de hostigamiento contra reporteros y fotoperiodistas que cubrían las movilizaciones en el Cercado de Lima.

Entre los casos más graves, el periodista Jorge Ballón denunció que fue empujado al suelo por efectivos policiales, quienes además patearon su teléfono mientras intentaba cubrir los enfrentamientos en la avenida Abancay. En tanto, el reportero Víctor Castillo de Canal N fue empujado y hostilizado, quedando expuesto a agresiones de manifestantes tras ser retirado de su zona de cobertura.

Asimismo, el fotoperiodista independiente John Reyes relató que fue cercado y golpeado con varas por al menos diez policías en el Puente Acho, a pesar de haberse identificado como prensa. Otro de los afectados fue Lucciano Tomatis, de Exitosa, quien recibió patadas y golpes pese a mostrar reiteradamente su acreditación como periodista.

La ANP alertó que estas agresiones constituyen un grave atentado contra la libertad de prensa y recordó que el derecho a informar debe ser garantizado en contextos de protesta social.

