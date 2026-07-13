Un incendio se registró la mañana de este lunes en la etapa III de la urbanización los Portales, ubicado en la avenida Javier Prado. Según el reporte de Canal N, el siniestro viene afectando un local dedicado al almacenamiento de productos de limpieza y ha generado gran preocupación entre los vecinos del lugar que temen que el fuego se extienda hacia las vivendas colindantes.

De acuerdo con la información difundida en los canales oficiales del Cuerpo General de Bomberos, hasta la zona fueron desplegadas 12 unidades para atender la emergencia. Como parte de las labores de control del incendio, las autoridades restringieron el acceso a la avenida Esperanza con el fin de facilitar el trabajo del personal de emergencia.

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Incendio se registra en un inmueble en la avenida Javier Prado en Ate



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A través de videos difundidos en redes sociales, los residentes del sector informaron que los colegios que se encuentran cerca a la emergencia suspendieron sus clases para prevenir una tragedia mayor. Los escolares retornaron a sus casas junto a sus padres para ponerse a salvo.

Un grupo de vecinos colaboran con las labores de extinción desde una iglesia evangélica que se encuentra muy cerca al local afectado. Según un último reporte de TV Perú, desde el interior del recinto religioso utilizaron escaleras para sofocar las llamas e impedir que el fuego se propague a los hogares más cercanos.

Fuente: TV Perú Noticias.