El sicariato tiene en la mira a los artistas y sobre todo en el Callao, donde la calle se volvió una selva de cemento y de fieras salvajes. Esta vez, el salsero conocido como el ‘Jibarito Chalaco’ sufrió un atentado donde se salvó de milagro, pero su amigo no corrió con la misma suerte y perdió la vida.

Junior Flores Aguirre, salvó de morir luego que facinerosos lo contrataron para realizar un supuesto show en San Miguel. Lamentablemente, su amigo y asistente Felix López de Souza (33) falleció tras recibir un impacto de bala.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto del ataque, cuando el vehículo del artista se encontraba estacionado y de un momento a otro, un coche de color negro comienza a disparar contra la unidad.

Desafortunadamente, uno de los proyectiles cayó en el cuerpo de su compañero que lo mató.

PIDE JUSTICIA

El salsero aseguró que le parece extraño su atentado, ya que “no he recibido ninguna amenaza, es por eso que confié, yo he trabajado en cualquiera zona picante del Callao y nunca me ha pasado nada.

Si hubiera recibido una amenaza hubiera tomado precauciones”, agregó y pidió justicia.

TE PUEDE INTERESAR